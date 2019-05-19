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Футбол в России

"Спартак" и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Это стало известно после победы "Краснодара" над "Арсеналом" в матче 29-го тура РПЛ
Игроки "Спартака" Лоренсо Мельгарехо и ЦСКА Георгий Щенников Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" Лоренсо Мельгарехо и ЦСКА Георгий Щенников
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 мая. Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы. Об этом стало известно после матча 29-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".

"Краснодар" в гостях обыграл "Арсенал" со счетом 3:0. Благодаря этой победе "Краснодар" набрал 53 очка и обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата и место в Лиге чемпионов. За прямую путевку в групповой этап турнира "Краснодар" борется с московским "Локомотивом", который также имеет в активе 53 очка, но обходит "Краснодар" по результатам личных встреч.

Таким образом, "Спартак" и ЦСКА, которые соответственно занимают четвертое (49 очков) и пятое (48) места, сыграют в следующем сезоне в Лиге Европы. На третью путевку в Лигу Европы претендуют "Арсенал" и "Урал". Екатеринбургскому клубу для этого нужно завоевать Кубок России, если "Урал" в финальном матче 22 мая проиграет "Локомотиву", в Лиге Европы будет играть "Арсенал".

В текущем сезоне "Спартак" начинал выступления в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, но проиграл греческому ПАОКу и сыграл в групповом этапе Лиги Европы. ЦСКА не примет участия в основном раунде Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28194553-2761
2Локомотив29158644-2853
3Краснодар29158654-2353
4Спартак29147836-2949
5ЦСКА29139740-2348
6Арсенал29129837-3045
7Оренбург291171137-3440
8Ахмат291091027-3039
9Ростов28911824-2238
10Рубин28714724-2935
11Урал29981231-4535
12Динамо29614925-2532
13Крылья Советов29841725-4028
14Уфа295111324-3326
15Енисей29481723-5120
16Анжи28551813-4820
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