"Спартак" и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

ТАСС, 19 мая. Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы. Об этом стало известно после матча 29-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".

"Краснодар" в гостях обыграл "Арсенал" со счетом 3:0. Благодаря этой победе "Краснодар" набрал 53 очка и обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата и место в Лиге чемпионов. За прямую путевку в групповой этап турнира "Краснодар" борется с московским "Локомотивом", который также имеет в активе 53 очка, но обходит "Краснодар" по результатам личных встреч.

Таким образом, "Спартак" и ЦСКА, которые соответственно занимают четвертое (49 очков) и пятое (48) места, сыграют в следующем сезоне в Лиге Европы. На третью путевку в Лигу Европы претендуют "Арсенал" и "Урал". Екатеринбургскому клубу для этого нужно завоевать Кубок России, если "Урал" в финальном матче 22 мая проиграет "Локомотиву", в Лиге Европы будет играть "Арсенал".

В текущем сезоне "Спартак" начинал выступления в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, но проиграл греческому ПАОКу и сыграл в групповом этапе Лиги Европы. ЦСКА не примет участия в основном раунде Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13.