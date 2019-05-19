"Спартак" и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

ТАСС, 19 мая. Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы. Об этом стало известно после матча 29-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".
"Краснодар" в гостях обыграл "Арсенал" со счетом 3:0. Благодаря этой победе "Краснодар" набрал 53 очка и обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата и место в Лиге чемпионов. За прямую путевку в групповой этап турнира "Краснодар" борется с московским "Локомотивом", который также имеет в активе 53 очка, но обходит "Краснодар" по результатам личных встреч.
Таким образом, "Спартак" и ЦСКА, которые соответственно занимают четвертое (49 очков) и пятое (48) места, сыграют в следующем сезоне в Лиге Европы. На третью путевку в Лигу Европы претендуют "Арсенал" и "Урал". Екатеринбургскому клубу для этого нужно завоевать Кубок России, если "Урал" в финальном матче 22 мая проиграет "Локомотиву", в Лиге Европы будет играть "Арсенал".
В текущем сезоне "Спартак" начинал выступления в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, но проиграл греческому ПАОКу и сыграл в групповом этапе Лиги Европы. ЦСКА не примет участия в основном раунде Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|19
|4
|5
|53-27
|61
|2
|Локомотив
|29
|15
|8
|6
|44-28
|53
|3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|54-23
|53
|4
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|36-29
|49
|5
|ЦСКА
|29
|13
|9
|7
|40-23
|48
|6
|Арсенал
|29
|12
|9
|8
|37-30
|45
|7
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|8
|Ахмат
|29
|10
|9
|10
|27-30
|39
|9
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|29
|9
|8
|12
|31-45
|35
|12
|Динамо
|29
|6
|14
|9
|25-25
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|8
|4
|17
|25-40
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Енисей
|29
|4
|8
|17
|23-51
|20
|16
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20