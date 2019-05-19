Чешские хоккеисты вышли в плей-офф чемпионата мира, разгромив австрийцев

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Австрии со счетом 8:0 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9072 зрителей.
В составе сборной Чехии шайбы забросили Радек Факса (7-я минута), Доминик Кубалик (15), Доминик Симон (21), Михал Репик (31 и 43), Михал Фролик (31), Ян Коларж (45), Якуб Врана (46). Одним из главных арбитров встречи был белорус Максим Сидоренко, обслуживающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нападающий сборной Чехии Фролик набрал 12-е очко на турнире (6 шайб + 6 передач) и вышел на второе место в списке бомбардиров турнира, опережая россиянина Никиту Кучерова, в активе которого также 12 (4+8) очков, по заброшенным шайбам. Кроме того, 12 (2+10) очков набрал другой чешский форвард Якуб Ворачек. Лидирует по данному показателю швед Вильям Нюландер, набравший 13 (4+9) очков.
Сборная Чехии занимает второе место в группе B, имея в активе 15 очков после шести матчей. Лидирует в турнирной таблице сборная России, в активе которой также 15 очков, опережая чехов по дополнительным показателям, при этом у россиян есть один матч в запасе, который они проведут против команды Швейцарии позднее в воскресенье (начало - 21:15 мск). За тур до конца групповой стадии чешские хоккеисты опережают на девять очков команду Латвии, у которых есть матч в запасе, таким образом, сборная Чехии гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Австрийцы занимают предпоследнее, седьмое место, не набрав ни одного очка.
В заключительном матче групповой стадии 21 мая сборная Чехии встретится с командой Швейцарии, австрийцы днем ранее сыграют с хоккеистами из Италии. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|США
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|27-12
|14
|2
|Финляндия
|5
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|17-7
|13
|3
|Канада
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|28-11
|12
|4
|Германия
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14-16
|12
|5
|Словакия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|26-18
|9
|6
|Дания
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|17-16
|5
|7
|Франция
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|11-27
|1
|8
|Великобритания
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|5-38
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|26-3
|15
|2
|Чехия
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|34-10
|15
|3
|Швеция
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|32-10
|12
|4
|Швейцария
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|23-6
|12
|5
|Латвия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|13-14
|6
|6
|Норвегия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-29
|6
|7
|Австрия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|6-36
|0
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|1-45
|0