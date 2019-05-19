Российские самбисты завоевали четыре золотые медали в заключительный день ЧЕ

ТАСС, 19 мая. Россияне завоевали четыре золотые и бронзовую медали в третий день чемпионата Европы по самбо, который завершился в испанском Хихоне.

В соревнованиях мужчин обладателем золотой медали стал Сергей Кирюхин (до 82 кг). Андрей Волков завоевал бронзу (свыше 100 кг).

В боевом самбо россияне выиграли три финала из трех. Владимир Ламанов первенствовал в весе до 52 кг, Альберт Шангараев выиграл финальную схватку в категории свыше 68 кг, Роман Егоров - в весе до 90 кг.

Россиянка Анастасия Белых стала пятой в весовой категории 56 кг.

Чемпионат Европы в Хихоне прошел с 17 по 19 мая.