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Рафаэль Надаль стал победителем теннисного турнира в Риме

В финале испанец обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:0, 4:6, 6:1
Рафаэль Надаль EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Описание
Рафаэль Надаль
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ТАСС, 19 мая. Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters, который завершился в Риме. Общий призовой фонд соревнований составил €6 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 6:1 в пользу 32-летнего испанца, который занимает второе место в рейтинге ATP. 31-летний Джокович занимает первое место в рейтинге. 

Надаль также одержал победу на турнире в Риме в прошлом году. Надаль выигрывал турнир рекордное число раз - девять.

Испанец завоевал 34-й титул ATP в карьере. Он является 17-кратным победителем турниров серии Большого шлема, двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016).

Masters - вторая по престижности категория в мужском теннисе после турниров Большого шлема, она включает девять соревнований.

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