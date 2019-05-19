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Российские самбисты одержали победу в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Испании

По итогам турнира россияне завоевали 16 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали
Сборная России по самбо Пресс-служба Всероссийской Федерации самбо
Описание
Сборная России по самбо
© Пресс-служба Всероссийской Федерации самбо

ТАСС, 19 мая. Россияне одержали победу в общекомандном зачете чемпионата Европы по самбо, который прошел в испанском Хихоне. После трех соревновательных дней в активе сборной России 16 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

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В спортивном самбо команда завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды, на втором месте команда Грузии (2-1-2), на третьем - борцы Армении (1-3-1). В боевом самбо на счету россиян восемь золотых наград, второе место заняла команда Украины (1-5-3), третьими стали спортсмены Белоруссии (0-2-0). В женском самбо на счету российской команды три золота и два серебра. Вторыми стали самбистки Украины (3-1-4), третьими - спортсменки Белоруссии (1-2-3).

Чемпионат Европы в Хихоне прошел с 17 по 19 мая. Следующий турнир состоится в Екатеринбурге в 2020 году.

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