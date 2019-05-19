"Реал" занял третье место в баскетбольной Евролиге

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 19 мая. /ТАСС/. Баскетболисты испанского "Реала" обыграли турецкий "Фенербахче" со счетом 94:75 в матче за третье место Евролиги. "Финал четырех" проходит в испанском городе Витория-Гастейс.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Реала" Густаво Айон, набравший 23 очка. В составе "Фенербахче" больше всего очков набрал разыгрывающий Костас Слукас - 17.

"Фенербахче" занял первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19, "Реал" стал третьим в турнирной таблице. В полуфинальных матчах "Фенербахче" уступил турецкому "Анадолу Эфесу" (73:92), "Реал" проиграл московскому ЦСКА (90:95).

В сезоне-2017/18 команды встречались в финале, тогда победу также одержал "Реал" (85:80). Испанский клуб впервые завоевал бронзовые награды Евролиги, также в его активе две победы в Евролиге (2015, 2018) и два выхода в финал (2013, 2014). "Фенербахче" выходит в "Финал четырех" пять лет подряд, за это время турецкий клуб один раз выигрывал Евролигу (2017) и дважды выходил в финал турнира (2016, 2017).

В финале московский ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфесом", встреча пройдет позднее в воскресенье.