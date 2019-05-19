Определились все четвертьфиналисты московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Американский шахматист Хикару Накамура обыграл азербайджанца Теймура Раджабова в тай-брейке в 1/8 финала на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

Также в воскресенье в тай-брейке в 1/8 финала американец Уэсли Со обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду.

Остальные четвертьфиналисты определились по итогам субботних матчей. В 1/4 финала сыграют Накамура и Даниил Дубов (Россия), Со и Александр Грищук (Россия), Вэй И (Китай) и Ян Непомнящий (Россия), Петр Свидлер (Россия) и Радослав Войташек (Польша). Первые партии четвертьфиналов пройдут 20 мая.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.