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Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Россияне переиграли швейцарцев со счетом 3:0
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Описание
Никита Кучеров
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9056 зрителей.

Шайбы забросили Артем Анисимов (4-я минута) и Никита Кучеров (27, 56). Кучеров вновь вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата мира, набрав 14 (6 шайб + 8 передач) очков. В активе шведского форварда Вильяма Нюландера 13 (4+9) очков.

Ворота сборной России защищал Александр Георгиев, он провел вторую игру на турнире, отразив 31 бросок по своим воротам. 23-летний голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" был признан лучшим игроком матча в составе российской команды. В первом матче, против австрийцев, он также отыграл на ноль (5:0).

Ход матча

По сравнению с матчем с командой Латвии, у россиян вернулся в состав форвард Кирилл Капризов. Тренерский штаб отправил его в звено к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову. В воротах сыграл Георгиев, в звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком сыграл Иван Телегин, а 13-м нападающим стал Александр Барабанов.

Российские хоккеисты вышли на лед под свист швейцарских фанатов, которые по численности превосходили болельщиков сборной России, но это подопечных Ильи Воробьева не смутило. Уже на первой минуте россияне вынудили соперника удалиться, "крестоносцам" удалось отбиться, однако уже на 4-й минуте Анисимов открыл счет после прохода Дмитрия Орлова.

Швейцарцы первый опасный бросок нанесли только в середине первого периода. Во втором периоде Кучеров забросил с передачи Гусева в большинстве. Несколько раз за матч своих партнеров по-настоящему спас Георгиев, в том числе после бросков с пятачка и выходов "один в ноль".

В третьем периоде сборная России контролировала ход встречи и проводила много времени в зоне соперника. За пять минут до конца игры Кучеров с передач Зайцева и Анисимова оформил дубль, после чего российская команда дважды осталась в меньшинстве. Швейцарцы более чем за три минуты до сирены заменили вратаря шестым полевым игроком, но российские хоккеисты оборонялись уверенно.

Турнирное положение

Сборная России продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей, российская команда остается единственной командой на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0).

В заключительном матче групповой стадии сборная России сыграет с командой Швеции, швейцарцы встретятся с чехами. Обе встречи пройдут 21 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия650001020-716
2США641000127-1214
3Канада540000128-1112
4Германия640000214-1612
5Словакия630000326-189
6Дания510100317-165
7Франция600010511-301
8Великобритания60000065-380
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия660000029-318
2Чехия650000134-1015
3Швеция540000132-1012
4Швейцария640000223-912
5Латвия520000313-146
6Норвегия620000418-296
7Австрия60000066-360
8Италия60000061-450
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