{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мария Шарапова опустилась на 14 позиций в рейтинге WTA

Рейтинг возглавляет японка Наоми Осака

ТАСС, 20 мая. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 35-го на 49-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Последний раз Шарапова выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову. После этого она не играла из-за травмы плеча. На прошлой неделе стало известно, что 32-летняя россиянка не выступит на Открытом чемпионате Франции - втором в сезоне турнире Большого шлема.

Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Дарья Касаткина, занимающая 21-ю позицию. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 20 мая:

  • 1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6486 очков;
  • 2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 5685;
  • 3 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5533;
  • 4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5405;
  • 5 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5095;
  • 6 (5). Петра Квитова (Чехия) - 5055;
  • 7 (8). Слоан Стивенс (США) - 4552;
  • 8 (9). Эшли Барти (Австралия) - 4430;
  • 9 (6). Элина Свитолина (Украина) - 3967;
  • 10 (11). Серена Уильямс (США) - 3521...
  • 21 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 2150...
  • 37 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1470...
  • 49 (35). Мария Шарапова (Россия) - 1140...
  • 60 (58). Екатерина Александрова (Россия) - 960...
  • 62 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) - 908...
  • 67 (68). Евгения Родина (Россия) - 820...
  • 74 (75). Вероника Кудерметова (Россия) - 781...
  • 78 (79). Вера Звонарева (Россия) - 760...
  • 81 (82). Анастасия Потапова (Россия) - 746...
  • 82 (83). Виталия Дьяченко (Россия) - 745...
  • 91 (91). Екатерина Макарова (Россия) - 672.
Теги
Шарапова, Мария Юрьевна
Трефилову дома вручили бронзовую медаль чемпионата России по гандболу
Главный тренер "Кубани" не смог остаться на награждение по состоянию здоровья
Читать полностью