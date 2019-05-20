Мария Шарапова опустилась на 14 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 20 мая. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 35-го на 49-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Последний раз Шарапова выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову. После этого она не играла из-за травмы плеча. На прошлой неделе стало известно, что 32-летняя россиянка не выступит на Открытом чемпионате Франции - втором в сезоне турнире Большого шлема.
Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Дарья Касаткина, занимающая 21-ю позицию. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 20 мая:
- 1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6486 очков;
- 2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 5685;
- 3 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5533;
- 4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5405;
- 5 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5095;
- 6 (5). Петра Квитова (Чехия) - 5055;
- 7 (8). Слоан Стивенс (США) - 4552;
- 8 (9). Эшли Барти (Австралия) - 4430;
- 9 (6). Элина Свитолина (Украина) - 3967;
- 10 (11). Серена Уильямс (США) - 3521...
- 21 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 2150...
- 37 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1470...
- 49 (35). Мария Шарапова (Россия) - 1140...
- 60 (58). Екатерина Александрова (Россия) - 960...
- 62 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) - 908...
- 67 (68). Евгения Родина (Россия) - 820...
- 74 (75). Вероника Кудерметова (Россия) - 781...
- 78 (79). Вера Звонарева (Россия) - 760...
- 81 (82). Анастасия Потапова (Россия) - 746...
- 82 (83). Виталия Дьяченко (Россия) - 745...
- 91 (91). Екатерина Макарова (Россия) - 672.