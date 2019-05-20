Мария Шарапова опустилась на 14 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 20 мая. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 35-го на 49-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Последний раз Шарапова выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову. После этого она не играла из-за травмы плеча. На прошлой неделе стало известно, что 32-летняя россиянка не выступит на Открытом чемпионате Франции - втором в сезоне турнире Большого шлема.

Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Дарья Касаткина, занимающая 21-ю позицию. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 20 мая: