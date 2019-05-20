Российские бадминтонисты уступили японцам в первом матче ЧМ среди смешанных команд

ТАСС, 20 мая. Сборная России уступила команде Японии в первом матче на чемпионате мира по бадминтону среди смешанных команд. Соревнования проходят в китайском Наньнине.

Российская команда проиграла со счетом 2-3. У россиян свои встречи выиграли Владимир Мальков, а также пара Владимир Иванов / Иван Созонов.

Сборную России на турнире также представляют Наталья Перминова (женский одиночный разряд), Родион Алимов и Алина Давлетова (микст), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (женский парный разряд).

Российские спортсмены выступают в группе 1A вместе с командами Таиланда и Японии. В следующем матче 21 мая россияне встретятся со сборной Таиланда. В четвертьфинал выйдут две команды из этой группы.

Чемпионат мира завершится 26 мая.