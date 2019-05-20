Главным тренером клуба ВХЛ "Ижсталь" стал Рамиль Сайфуллин

ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Новым главным тренером клуба высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ижсталь" стал Рамиль Сайфуллин, сообщается на официальном сайте команды.

"В тренерском штабе ХК "Ижсталь" произошли изменения. В новом сезоне команду возглавит воспитанник ижевской школы хоккея Рамиль Сайфуллин, за плечами которого великолепная карьера игрока и опыт тренерской работы в ведущих молодежных командах страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предыдущий тренер Алексей Вахрушев покинул команду в связи с истечением срока контракта. Отмечается, что старшим тренером клуба назначен Алексей Первушин из "Омских Ястребов" (МХЛ), в тренерский штаб также вошли Игорь Кропотин и Алексей Митрошин.

"Ижсталь" заняла 26-е место в турнирной таблице ВХЛ по итогам завершившегося сезона.

Сайфуллин родился 8 апреля 1976 года, воспитанник ижевской школы хоккея, дебютировал в "Ижстали" в сезоне 1991-1992 годов, в 1994 году был задрафтован клубом НХЛ "Виннипег", но не сыграл ни одного матча. Работал главным тренером молодежных команд "Беркуты Кубани" (Краснодар), "Северские Волки" (Северская), "Красная Армия" (Москва).