КДК РФС назначил сурдэкспертизу по делу футболистов Мирзова и Ильина

15 мая после ответного матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Уралом" (2:2, первый матч - 0:1) нападающий "Урала" Ильин спровоцировал полузащитника "Арсенала" Мирзова, после этого последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина.

"Мы просмотрели несколько видеозаписей, запросили три записи системы VAR и запись от "Арсенала", просмотрели два эпизода с конфликтом на 85-й минуте, а также видеозапись системы VAR с комментариями после матча. Мы установили, что после окончания матча, когда команды направлялись в подтрибунное помещение, Ильин шел за Мирзовым, и около выхода с поля Мирзов разворачивается и бьет рукой по лицу Ильина. Главному судье не удалось показать красную карточку Мирзову, потому что он сразу ушел в подтрибунное помещение, где карточки не показывают", - пояснил Григорьянц.

Оба футболиста приняли участие в заседании КДК в понедельник. "Сначала мы заслушали Ильина, он представил письменное объяснение, в котором сказал, что не оскорблял Мирзова, тем более тем словом, которое указано в протоколе, это его основная позиция. Далее мы отдельно заслушали Мирзова, он сказал, что слово из протокола Ильин произнес на 85-й минуте матча, после матча он оскорблений не слышал. На вопрос, почему он развернулся и ударил Ильина, Мирзов сказал, что это было на эмоциях, они хотели разобраться после матча, и он не сдержался из-за оскорблений, на записи видно, что Мирзов сжимает ему шею, а Ильин ему что-то говорит, Мирзов подтверждает, что именно в этом эпизоде он оскорблял его по национальному признаку", - добавил Григорьянц.

"Мы провели очную ставку между игроками на заседании, отношения между ними сложные и натянутые. Мирзов сказал, что Ильин не извинился перед ним, у нас получилось противоречие доказательств. Поэтому мы приняли решение назначить по делу сурдэкспертизу, там полностью можно установить по губам, какие слова говорил Ильин. Мы приостановили разбирательство до итогов экспертизы, до 27 мая сторонам нужно предоставить экспертные комиссии по сурдэкспертизе, расходы будут лежать на сторонах. Мы не стали принимать по ним решения, от того, что говорил Ильин, зависит квалификация действий Мирзова", - заявил Григорьянц.

"Урал" по сумме двух матчей вышел в финал Олимп - Кубка России, где встретится с московским "Локомотивом", который выбил из розыгрыша турнира "Ростов" (первый матч - 2:2, ответная встреча - 2:0). Финальный матч пройдет в Самаре 22 мая.