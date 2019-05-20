Тренер сборной РФ по тхэквондо: на ЧМ выступили немного хуже, чем на прошлом первенстве

Чемпионат мира по тхэквондо прошел в Манчестере с 15 по 19 мая. Сборная России завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду. На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году в Южной Корее, россияне выиграли одно золото, четыре серебра и две бронзы.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо выступила немного хуже на чемпионате мира 2019 года по сравнению с прошлым первенством мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

"Все познается в сравнении, если брать результаты последних двух олимпийских циклов, а это четыре чемпионата мира, то завершившийся в Манчестере турнир можно поставить по результатам на второе место. Но по сравнению с предыдущим чемпионатом мира команда выступила немного хуже по количеству медалей. Но если говорить об олимпийской программе, о тех, кто у нас претендует на завоевание олимпийских лицензий по рейтингу, то трое из них поднимались на пьедестал", - отметил Иванов.

Лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио получат пять лучших спортсменов согласно рейтингу. Единственную золотую медаль для сборной России на чемпионате мира завоевал Владислав Ларин в весовой категории до 87 кг. В финале он одержал победу над бразильцем Икаро Мигелем Суаресом.

"Ларин находился на первом месте рейтинга, он продолжит лидировать в нем с большим отрывом от ближайших конкурентов, - отметил тренер.

Бронзовая медаль ЧМ в период реабилитации

Олимпийский призер Алексей Денисенко завоевал бронзу в категории до 68 кг, уступив в полуфинале испанцу Хавьеру Пересу.

"Денисенко сейчас занимает четвертую строчку рейтинга, на этом же месте он останется в июньском рейтинге, может быть, поднимется на одну строчку выше. Нужно учитывать, что Алексей в октябре перенес операцию на коленном суставе, крестообразные связки. До чемпионата мира у него был один пробный старт в марте, это второй турнир за полгода с учетом того, что он заканчивает реабилитацию. Но он завоевал бронзу и сохраняет свои позиции", - сказал Иванов.

"У нас еще два кандидата [на получение олимпийской лицензии] - Максим Хромцов, который, к сожалению, в равном бою проиграл во втором поединке спортсмену из Южной Кореи в весовой категории до 80 кг. Но он останется на первой строчке рейтинга, потому что почти все основные конкуренты тоже выступили неудачно, не попали в тройку, - отметил специалист. - Такая же ситуация произошла у Михаила Артамонова, сейчас он находится на третьей строчке олимпийского рейтинга, сместится на пятую. Но ближайшие соперники также выступили не очень удачно, и по очкам разница с ними будет".

Серебряную медаль на чемпионате мира завоевала Татьяна Кудашова (до 53 кг), еще одна серебряная медаль на счету Георгия Попова (до 54 кг). "Лидер нашей женской команды Татьяна Кудашова завоевала серебро. Она находилась на шестом месте в олимпийском рейтинге, но сейчас поднимется на третье место с отрывом от своих конкурентов", - добавил Иванов.