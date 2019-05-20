Допинг-проба футболиста первого дивизиона чемпионата России дала положительный результат

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Имя футболиста, сдавшего положительную допинг-пробу, не сообщается.

"РФС получил от РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ, - говорится в сообщении на сайте РФС. - Согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА".