"Ахмат" договорился о подписании нового контракта с футболистом Семеновым

ТАСС, 20 мая. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" договорился с защитником Андреем Семеновым о новом контракте на три года. Об этом сообщает президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов в своем Instagram.

"Нас устраивает профессионализм Андрея Семенова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надежной игрой. Желаю ему всего самого хорошего", - написал Даудов.

30-летний защитник выступает за грозненский клуб с 2014 года. Он провел в составе "Ахмата" 161 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. За национальную сборную России Семенов провел девять матчей.