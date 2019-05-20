"Ахмат" договорился о подписании нового контракта с футболистом Семеновым

ТАСС, 20 мая. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" договорился с защитником Андреем Семеновым о новом контракте на три года. Об этом сообщает президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов в своем Instagram.
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Дорогие друзья! Очередной футбольный сезон подходит к своему завершению, ещё не наступил трансферный период, но уже есть хорошая новость, с которой хочу поделиться с болельщиками родного клуба «АХМАТ» и всеми любителями футбола. Как известно, заканчивается срок действующего контракта клуба с защитником Андреем Семёновым. Что только не писали в СМИ, в какие только команды не отправляли Андрея. У нас была договорённость, что к концу сезона обязательно обговорим детали нового контракта. А в том, что клуб и футболист найдут взаимопонимание - не было никаких сомнений. Андрей один из ветеранов команды. На его счету 150 матчей. Он входит в пятерку игроков, проведших наибольшее количество игр за «Ахмат». Из нашего клуба Семенов вырос до игрока национальной сборной. Был в составе сборной России на двух последних чемпионатах мира. Ему и его семье, которая проживает в Грозном несколько лет, нравится город, клуб, их всё устраивает. А нас устраивает профессионализм Андрея Семёнова и его хорошие, человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надёжной игрой. Желаю ему всего самого хорошего! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Семенов #Чечня #Спорт #Футбол
"Нас устраивает профессионализм Андрея Семенова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надежной игрой. Желаю ему всего самого хорошего", - написал Даудов.
30-летний защитник выступает за грозненский клуб с 2014 года. Он провел в составе "Ахмата" 161 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. За национальную сборную России Семенов провел девять матчей.