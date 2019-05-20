Смирнов сменил Дудченко на посту генерального директора клуба КХЛ "Адмирал"

ТАСС, 20 мая. Александр Смирнов назначен на пост генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". О этом сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Смирнов сменил на посту генерального директора Михаила Дудченко, занимавшего должность с ноября 2018 года. В заявлении отмечается, что руководство Приморского края ставит перед Смирновым задачу достичь высоких спортивных результатов, а также способствовать развитию детского и юношеского хоккея в регионе. Главной целью нового генерального директора станет появление в составе "Адмирала" собственных воспитанников, уроженцев Приморского края и Дальнего Востока.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 "Адмирал" занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.