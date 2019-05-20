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Футбол в России

СМИ: "Краснодар" заплатил за переход футболиста "Санта-Клары" Кайо €3 млн

Контракт с игроком заключен на пять лет

ТАСС, 20 мая. Переход бразильского футболиста португальской "Санта-Клары" Кайо обошелся "Краснодару" в €3 млн. Об этом в понедельник сообщило португальское издание Record.

"Краснодар" ранее объявил о подписании соглашения с 23-летним бразильским полузащитником сроком на 5 лет. По информации источника, трансфер футболиста в российский клуб стал рекордным для "Санта-Клары".

Кайо в прошедшем сезоне провел 22 матча в чемпионате Португалии, не отметившись результативными действиями. "Санта-Клара" заняла 10-е место в первенстве страны.

"Краснодар" за один тур до конца чемпионата России занимает третье место, набрав 53 очка, столько же очков у идущего на втором месте московского "Локомотива". Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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