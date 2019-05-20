Шахматист Свидлер предпочел игре в цейтноте ничью в первой партии 1/4 финала Гран-при

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Петр Свидлер предпочел сыграть вничью с поляком Радославом Войташеком игре в неудобной позиции в цейтноте. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал сам россиянин.

Свидлер белыми фигурами сыграл вничью в первой партии второго круга этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Турнир проходит по олимпийской системе. Каждая стадия будет проходить в течение трех дней и включит в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

"Мне не очень нравилась моя позиция, я не понимал, что в ней делаю - не хочется оказываться в подобной позиции в серьезном цейтноте. Если нет четкого представления, чего ты хочешь, то в матче из двух партий это может быть не на руку. С Радославом за доской до этого мало встречались, но я с огромным уважением к нему отношусь, он блестящий теоретик. Не могу сказать, что как-то готовился тактически в свободный день, скорее морально", - заявил Свидлер.

Соревнования проходят в Центральном доме шахматиста им. М. М. Ботвинника.

"В ЦДШ играть всегда приятно - это очень важное место, но World Chess всегда придерживается одной и той же концепции, например, черно-белой картинки. Теряется индивидуальность площадки проведения, все-таки тут есть свой дух, своя история. Но могу сказать, что ежедневная организация самого мероприятия находится на отличном уровне", - добавил Свидлер.

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.