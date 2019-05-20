Непомнящий: частые ничейные итоги не являются следствием формата Гран-при FIDE 2019 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Большое количество ничейных результатов на московском этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) не является особенностью формата соревнований. Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Непомнящий завершил свою встречу против китайского гроссмейстера Вэй Йи вничью черными фигурами в первой партии второго круга этапа Гран-при, который проходит в Москве. Гран-при - 2019 в отличие от предыдущей серии проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. Все стартовые партии второго этапа завершились ничейным результатом.

Непомнящий считает, что большое количество ничьих в первых партиях раундов не является особенностью формата. "Все борются, ничья - довольно логичный результат партии. Если никто не сумел как-то удивить соперника, переиграть, то ничья в целом встречается чаще, чем победа одной из сторон. В первом круге был большой процент результативных партий, но чем дальше, тем будет плотнее игра, а количество результативных партий будет уменьшаться", - заявил Непомнящий.

"Вэй Йи - очень сильный китайский гроссмейстер, один из сильнейших в мире на данный момент, довольно молодой. Тай-брейка против него не боюсь, но загадывать об этом рано", - добавил 28-летний гроссмейстер.

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.