Свидлер сыграл вничью в первой партии 1/4 финала московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Петр Свидлер белыми фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком в первой партии второго круга этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

Стартовые партии второго этапа между американцем Хикару Накамурой и россиянином Даниилом Дубовым, российским гроссмейстером Александром Грищуком и американским шахматистом Уэсли Со, китайцем Вэй Йи и россиянином Яном Непомнящим также завершились ничейным результатом.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.