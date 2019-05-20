Накамура: шахматист Дубов удивил игрой пешками в дебюте партии второго раунда Гран-при

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Дубов удивил американца Хикару Накамуру нестандартной игрой пешками в дебюте стартовой партии второго раунда Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС заявил сам американский гроссмейстер.

Накамура и Дубов завершили первую партию второго раунда вничью. Гран-при - 2019 проходит по олимпийской системе. Каждая стадия будет проходить в течение трех дней и включит в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В первом раунде 23-летний Дубов в двух партиях победил голландца Аниша Гири, получив на один день на подготовку больше, - Накамура 19 апреля играл тай-брейк против азербайджанца Теймура Раджабова.

"День меньше на подготовку не стал для меня проблемой: вчера были две игры, рапид прошел достаточно легко. Даниил удивил необычной игрой пешками в дебюте, но не могу сказать, что это как-то повлияло по итогу. Формат очень непростой в том плане, что важна абсолютно каждая игра, будь это классический формат - сегодняшняя ничья никак не повлияла бы и просто началась бы подготовка к следующей партии. Плей-офф заставляет больше нервничать и играть рискованнее, поэтому непривычно выявлять лучшего шахматиста по подобной системе", - сказал Накамура.

"Я не раз играл в Москве, и если сравнивать с этапами предыдущих Гран-при, то организация стала намного приятнее. Место проведения и отель отличные для этапа Гран-при, не могу жаловаться ни на один из турниров в Москве, где принимал участие, все всегда организовано на хорошем уровне", - добавил 31-летний американец.

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.