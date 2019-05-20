"Текстильщик" сыграл вничью с клубом "Псков-747" в матче Олимп - ПФЛ

ТАСС, 20 мая. Ивановский "Текстильщик" дома сыграл вничью с футбольным клубом "Псков-747" со счетом 0:0 в матче 24-го тура Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Текстильщик" лидирует в чемпионате ПФЛ (зона "Запад"), набрав 49 очков в 22 матчах. За два тура до окончания чемпионата ивановский клуб опережает идущий вторым московский клуб "Казанка" на три очка. При равенстве очков первое место займет "Текстильщик" благодаря результату личных встреч (1:1, 2:1).

Последний раз "Текстильщик" выступал в первом дивизионе чемпионата России в 2007 году, занял последнее, 20-е место и отправился во вторую лигу. В сезоне-2017/18 ивановский клуб занял второе место в турнирной таблице ПФЛ (зона "Запад").