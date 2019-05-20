"Рубин" и "Анжи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 20 мая. Футболисты казанского "Рубина" сыграли вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Казань-Арена".

Казанский клуб 15-й раз сыграл вничью в текущем сезоне. Рекорд по количеству ничейных результатов в одном сезоне чемпионата России принадлежит волгоградскому "Ротору" (1994) и подмосковному "Сатурну" (2006), у которых было по 16 ничьих.

"Анжи" не смог победить в матче РПЛ 11-й раз подряд. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 1:0.

"Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 29 матчей. "Анжи" идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 21 очко после 29 встреч. Ранее махачкалинский клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

В заключительном туре 26 мая "Рубин" на выезде сыграет с "Краснодаром", "Анжи" дома встретится с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 26 мая.