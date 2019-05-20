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Футбол в России

"Рубин" и "Анжи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 20 мая. Футболисты казанского "Рубина" сыграли вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Казань-Арена".

Казанский клуб 15-й раз сыграл вничью в текущем сезоне. Рекорд по количеству ничейных результатов в одном сезоне чемпионата России принадлежит волгоградскому "Ротору" (1994) и подмосковному "Сатурну" (2006), у которых было по 16 ничьих.

"Анжи" не смог победить в матче РПЛ 11-й раз подряд. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 1:0.

"Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 29 матчей. "Анжи" идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 21 очко после 29 встреч. Ранее махачкалинский клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

В заключительном туре 26 мая "Рубин" на выезде сыграет с "Краснодаром", "Анжи" дома встретится с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 26 мая.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит29194653-2861
2Локомотив29158644-2853
3Краснодар29158654-2353
4Спартак29147836-2949
5ЦСКА29139740-2348
6Арсенал29129837-3045
7Ростов291011825-2241
8Оренбург291171137-3440
9Ахмат291091027-3039
10Рубин29715724-2936
11Урал29981231-4535
12Динамо29614925-2532
13Крылья Советов29841725-4028
14Уфа295111324-3326
15Анжи29561813-4821
16Енисей29481723-5120

 

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