"Рубин" и "Анжи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 20 мая. Футболисты казанского "Рубина" сыграли вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Казань-Арена".
Казанский клуб 15-й раз сыграл вничью в текущем сезоне. Рекорд по количеству ничейных результатов в одном сезоне чемпионата России принадлежит волгоградскому "Ротору" (1994) и подмосковному "Сатурну" (2006), у которых было по 16 ничьих.
"Анжи" не смог победить в матче РПЛ 11-й раз подряд. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 1:0.
"Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 29 матчей. "Анжи" идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 21 очко после 29 встреч. Ранее махачкалинский клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
В заключительном туре 26 мая "Рубин" на выезде сыграет с "Краснодаром", "Анжи" дома встретится с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 26 мая.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|4
|6
|53-28
|61
|2
|Локомотив
|29
|15
|8
|6
|44-28
|53
|3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|54-23
|53
|4
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|36-29
|49
|5
|ЦСКА
|29
|13
|9
|7
|40-23
|48
|6
|Арсенал
|29
|12
|9
|8
|37-30
|45
|7
|Ростов
|29
|10
|11
|8
|25-22
|41
|8
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|9
|Ахмат
|29
|10
|9
|10
|27-30
|39
|10
|Рубин
|29
|7
|15
|7
|24-29
|36
|11
|Урал
|29
|9
|8
|12
|31-45
|35
|12
|Динамо
|29
|6
|14
|9
|25-25
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|8
|4
|17
|25-40
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Анжи
|29
|5
|6
|18
|13-48
|21
|16
|Енисей
|29
|4
|8
|17
|23-51
|20