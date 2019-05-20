Сборная России поспорит с командой Швеции за первое место в группе на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира сыграют с командой Швеции. По итогам этого поединка может определиться победитель группы В.

Подопечным Ильи Воробьева достаточно не проиграть в основное время, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе. При таком результате россияне останутся в Братиславе и в четвертьфинале будут ждать из Кошице немцев или американцев. Возможных соперников уже поехали просматривать представители скаутской службы сборной.

Если же в основное время подопечные Воробьева проиграют, а чехи победят швейцарцев, то команды России, Чехии и Швеции будут иметь одинаковое количество очков. В таком случае места сборных будут определяться по дополнительным показателям. На данный момент россияне являются лидерами по разнице заброшенных и пропущенных шайб в матче с обоими соперниками, имея "+3". Худшими по этому показателю являются шведы (-3).

Поражение с разницей в четыре шайбы и более отправит сборную России на третье место в группе, что подразумевает переезд в Кошице. При этом проигрыш в основное время с разницей не более двух шайб оставит российскую команду на первой строчке.

Сборная Швеции имеет в заявке 17 чемпионов мира

В понедельник основной состав россиян занимался не на льду, а в тренажерном зале. На площадке тренировались только форвард Сергей Плотников, вратарь Илья Сорокин и защитник Артем Зуб, который пока в заявку на чемпионат мира не вошел. Если говорить про сочетание звеньев, то они, вероятно, не будут изменены, учитывая тот факт, что Кирилл Капризов неплохо показал себя в игре с латвийцами (3:1). В воротах, скорее всего, вновь появится Андрей Василевский.

Шведы же только за день до заключительного матча в группе обеспечили себе место в плей-офф, обыграв латвийцев со счетом 5:4. Проведение в этой встрече овертайма сделало бы победителем группы сборную России. Команда Латвии, которой лишь успех в основное время позволял надеяться на выход в плей-офф, была близка к тому, чтобы выиграть. При счете 4:4 Боб Хартли сменил голкипера на шестого полевого хоккеиста за две минуты до конца встречи, однако действующие чемпионы мира этим воспользовались и забросили шайбу в пустые ворота.

В составе шведов сейчас выступает 21 игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по данному показателю среди европейских команд они опережают россиян (14). По ходу турнира к сборной из-за океана присоединились форварды Габриэль Ландеског ("Колорадо"), Александр Веннберг ("Коламбус") и защитник Йон Клингберг ("Даллас"). Также в составе шведов значатся 17 чемпионов мира, побеждавших на турнирах в 2013, 2017 и 2018 годах, от команды шестилетней давности остались Ландеског, форвард Луи Эрикссон, голкиперы Якоб Маркстрём и Юнас Энрот. Их более звездный напарник по вратарской бригаде - Хенрик Лундквист - выигрывал мировое первенство два года назад.

На прошлом чемпионате мира сборные России и Швеции тоже играли последний матч в группе. Тогда подопечные Рикарда Грёнборга одержали волевую победу и уверенно заняли первое место. Теперь же шведы стартовали с поражения от чехов, которое осложнило им жизнь в борьбе не только за первую, но и за вторую строчку на групповом этапе, так как в борьбе за второе место скандинавам нужно по дополнительным показателям обходить не только россиян, но и чехов.

Матч сборных Швеции и России пройдет на арене имени Ондрея Непелы. Начало - 21:15 мск.