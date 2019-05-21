Трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда умер в возрасте 70 лет

ТАСС, 21 мая. Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на электронное письмо родных экс-пилота.

По информации источника, Лауда умер 20 мая в кругу своей семьи.

"В глубокой печали мы объявляем, что наш любимый Ники мирно уснул в понедельник, 20 мая 2019 года, находясь в окружении родных. Его уникальные достижения в спорте не останутся забытыми. Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания и стандартом для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по нему ", - говорится в электронном письме.

В июле 2018 года трехкратный чемпион мира был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп и пропустил этапы Гран-при "Формулы-1" в Германии и Венгрии. Сначала заболевание переросло в тяжелую пневмонию, затем медикам стало очевидно, что легкие Лауды повреждены и не могут больше нормально функционировать. В начале августа того же года бывший спортсмен перенес успешную операцию по трансплантации легких.

Лауда провел в "Формуле-1" 13 сезонов, одержав 25 побед на этапах Гран-при и 54 раза поднимаясь на подиум. Звание чемпиона мира он завоевал трижды - в 1975, 1977 и 1984 годах. Лауда выступал в составах команд "Марч", БРМ, "Феррари", "Брэбем" и "Макларен", завершив карьеру в 1985 году. С сентября 2012 года бывший гонщик являлся председателем наблюдательного совета "Мерседеса".