"Голден Стэйт" пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

ТАСС, 21 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" в овертайме на выезде обыграл "Портленд" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 119:117. Благодаря этому команда стала победителем всего противостояния (4-0) и пятый раз подряд вышла в финал.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, оформивший трипл-дабл. Он набрал 37 очков, сделал 13 подборов и отдал 11 передач. Также подобного результата достиг и форвард гостей Дрэймонд Грин, на счету которого 18 очков, 14 подборов и 11 передач. Его коллега по амплуа Кевон Луни записал себе в актив дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

В составе "Портленда" больше всех очков набрал центровой Мейерс Леонард - 30. К ним он добавил 12 подборов, оформив тем самым дабл-дабл. У разыгрывающего команды Дэмиана Лилларда 28 очков и 12 передач.

"Голден Стэйт", побеждавший в двух предыдущих сезонах, стал первым финалистом текущего розыгрыша трофея. Соперником команды будет лучший клуб из пары "Милуоки" - "Торонто". В их серии счет на данный момент 2-1 в пользу "Милуоки". Следующий матч пройдет в ночь на 22 мая в Торонто.