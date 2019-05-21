СМИ: бывший капитан "Ромы" Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

ТАСС, 21 мая. Многолетний капитан римской "Ромы" Франческо Тотти в понедельник был введен в Зал славы итальянского футбола. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды.

Тотти стал третьим игроком клуба, которого удостоили подобной чести. Ранее в Зал славы вошли Амедео Амадеи и Гипо Виани.

"Это прекрасный день для меня. Я очень благодарен всем, кто посчитал меня достойным такой награды. Думаю, что решающую роль сыграла победа на чемпионате мира в 2006 году, которая укрепила мою репутацию во всем мире", - сказал Тотти.

Итальянец выступал в составе "Ромы" на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Он провел 785 матчей во всех турнирах, забил 307 мячей и сделал 129 голевых передач. В сезоне-2000/01 игрок единственный раз стал чемпионом Италии. За сборную страны Тотти провел 59 встреч, забив девять мячей и став чемпионом мира в 2006 году.