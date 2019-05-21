Рой Джонс выступит на открытии Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Боксер Рой Джонс - младший выступит на открытии II Всемирного боксерского форума, который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня 2019 года, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Выступление знаменитого боксера Роя Джонса в Екатеринбурге увидят впервые. Он исполнит знаменитые хип-хоп произведения. Кроме того, Рой Джонс - младший стал официальным лицом форума, а его промоутерская организация на турнире 16 июня в честь закрытия форума выставит свою спортсменку Юлию Куценко", - рассказали в оргкомитете.

Организаторы уточнили, что также на открытии форума выступят российские исполнители Тимати, Ханна и Сергей Бобунец.

"В рамках церемонии состоится вручения премии "Легенда бокса" в пяти номинациях: "Человек года", "Боксер года", "Бой года", "Легенда бокса" и "Промоушен года". Победителей выберет почетное жюри, состоящее из признанных экспертов мирового бокса", - сообщили организаторы.

II Всемирный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). На форуме в Екатеринбурге стороны обсудят защиту здоровья боксеров, различия в правилах международных санкционирующих органов, гендерное равенство, создание бизнес-платформы для промоутеров и многие другие стратегические вопросы развития мирового бокса.