Хоккей Ее Величества. Сборная Великобритании преподнесла самую громкую сенсацию ЧМ

Первый чемпион Европы по хоккею и победитель Олимпиады 1936 года — сборная Великобритании — впервые за 25 лет выступил в элитном дивизионе мирового первенства. Британские хоккеисты одержали свою первую победу в классе сильнейших с 1962 года и сохранили прописку на следующий год. ТАСС вспоминает историю британского хоккея, рассказывает о его прогрессе за последние годы и главных героях на чемпионате мира. Этот камбэк войдет в историю Сборная Великобритании обыграла французов в последнем матче группового этапа чемпионата мира в Словакии и сотворила главную сенсацию турнира. Команда одержала свою первую победу в высшем дивизионе с 1962 года, когда были обыграны финны со счетом 7:5. Тогда это не спасло британцев — они заняли последнее место и покинули элитный дивизион. На чемпионате мира 1962 года по политическим причинам не выступали сборные СССР, ГДР, Чехословакии и Румынии. Неудивительно, что подавляющее большинство хоккейных болельщиков предрекали команде Великобритании вылет и усмехались, увидев ее в числе участников сильнейшего дивизиона чемпионата мира. 20 мая 2019 года навсегда войдет в историю британского хоккея. Сборная Великобритании совершила фантастический камбэк в матче с французами. Уступая к середине матча со счетом 0:3, хоккеисты с Британских островов смогли отыграться и перевести игру в овертайм, где Бен Дэвис забросил победную шайбу.

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Французы также едва не вошли в историю. Между их вторым и третьим голами прошло шесть секунд игрового времени. Рекорд чемпионатов мира по этому показателю принадлежит сборной СССР. За пять секунд шайбы в ворота соперника забрасывали Александр Рагулин и Вячеслав Старшинов в 1966 году в матче с командой Польши (8:1) и Александр Якушев и Валерий Харламов в игре с финнами (10:2) в 1972 году. После двух шайб подряд главный тренер сборной Великобритании Питер Расселл взял тайм-аут. Что он говорил своим игрокам, так и останется загадкой, но игра полностью перевернулась. Сборная Франции, которая являлась безоговорочным фаворитом встречи, начала совершать грубейшие ошибки, которыми британцы и воспользовались. Сначала Бен О'Коннор перехватил передачу в зоне французов и отдал отличный пас на Роберта Дауда, который реализовал выход один на один. До перерыва сборная Великобритании сократила отставание до минимума, лучший бомбардир команды на турнире Майкл Хаммонд добил отскочившую от вратаря шайбу и отметился четвертым голом. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин и Кирилл Капризов на четверых отличились трижды. В начале третьего периода Роберт Фармер сравнял счет, после чего команды по разу не воспользовались численным преимуществом, и игра перешла в овертайм. На первых минутах дополнительного времени французские хоккеисты имели два отличных шанса забросить победную шайбу, но великолепно действовал британский вратарь Бен Боунс. Первый же подход соперников к воротам Арди завершился голом. На третьей минуте овертайма Джонатан Филипс поборолся у борта и выдал передачу на Бена Дэвиса, который переиграл французского голкипера. Британские хоккеисты мгновенно всей командой выскочили на лед, стали бросать краги, шлемы, клюшки и начали обниматься. Позднее они праздновали свою победу с болельщиками на улице рядом с ареной. "Я думаю, что мы с каждой игрой на чемпионате мира становились лучше и лучше и продемонстрировали свой характер. Я сказал своим парням, почему мы не можем забросить двумя бросками две шайбы, как это сделали французы. Перед третьим периодом в раздевалке у игроков была вера, чувствовалось, что игра получалась, хоккеисты были довольны собой и готовы биться. Я считаю, что это суперсенсация. Попасть сюда уже было сенсацией, а выиграть матч — это просто невероятно. Я думаю, что это одна из самых значимых побед для нас", — отметил после игры главный тренер британской сборной. Из элиты на дно Во времена зарождения хоккея британская сборная была одной из сильнейших в мире. Великобритания является одним из основателей Международной федерации хоккея (IIHF) наряду с Францией, Бельгией, Швейцарией и Богемией (ныне Чехией). Федерация хоккея Великобритании — член IIHF c 1908 года. Сборная страны является первым в истории чемпионом Европы (1910 год): британские хоккеисты сыграли вничью с бельгийцами (1:1), а также переиграли немцев (1:0) и швейцарцев (5:1).

Сборная Великобритании также является бронзовым призером Олимпиады 1924 года. Тогда впервые соревнования по хоккею состоялись в программе зимних Олимпийских игр. Четырьмя годами ранее награды разыгрывались на летней Олимпиаде, победителями турнира стали канадцы. Они же выигрывали золотые медали и на следующих трех Играх до 1936 года. Прервать гегемонию канадского хоккея удалось как раз сборной Великобритании, которая переиграла родоначальников хоккея со счетом 2:1. Та команда формировалась после чудовищного скандала: в составе англичан были только представители Канады, которая в тот период еще не являлась полностью независимым государством. Канадская ассоциация подала протест, но сама же его отозвала — как принято считать, после гневного окрика из Лондона. Помимо победы над канадцами британцы сыграли вничью с американцами (0:0). На фоне роста новых хоккейных наций англичане стремительно скатывались. В 1977 году они проиграли даже команде Испании, еще через два года были разгромлены югославами (1:21), а в 1981-м заняли последнее место в группе С чемпионата мира. Восемь лет сборной Британии не было видно даже в низших дивизионах мирового хоккея. В конце 80-х сборная начала потихоньку оживать — за пять лет она проделала путь из группы D в группу А чемпионата мира. Спустя 32 года, в 1994-м, британцы вернулись в элиту мирового первенства. Команда проиграла все пять матчей в группе с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 7:44 (было поражение и от сборной России со счетом 3:12), а в игре за выживание уступила норвежцам (2:5). Впрочем, назвать британцами ту сборную было сложно — 15 игроков того состава родились в Канаде. После вылета сборная Великобритании опять скатилась в низшие дивизионы. Ждать возвращения в элиту пришлось долгих 25 лет. Возвращение На чемпионате мира 1994 года в составе британской команды играл Майк О'Коннор — отец одного из лидеров нынешней сборной Великобритании, защитника Бена О'Коннора, который отдал три голевые передачи в судьбоносном матче с французами и был признан лучшим игроком встречи. Бен О'Коннор является одним из лидеров команды на протяжении последних лет. Защитник "Шеффилда" наряду с форвардом Бреттом Перлини стал лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата мира в дивизионе 1А, по итогам которого сборная Великобритании получила право выступить в классе сильнейших на мировом первенстве в Словакии. Оба хоккеиста забросили по четыре шайбы и сделали по две голевые передачи. После того турнира О'Коннор подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс", но спустя две с небольшим недели соглашение было расторгнуто. Руководство "Барыса" выплатило хоккеисту денежную компенсацию. О'Коннор должен был стать первым британцем в истории КХЛ. Также он известен благодаря великолепному исполнению буллита в матче первого дивизиона группы В с командой Южной Кореи на чемпионате мира 2015 года. Поговаривают, что в настоящее время за 30-летним защитником следят скауты из Северной Америки.

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В последние годы британский хоккей начал стремительно развиваться, а интерес к нему растет. Сборная за два года проделала путь из группы В первого дивизиона (третьего по силе) до элиты мирового хоккея. Перед последним туром прошлогоднего мирового первенства в группе А первого дивизиона сложилась безумная ситуация. Шансы на повышение в классе потеряла только команда Польши, сборная Великобритании шла на первом месте в группе, но не гарантировала себе ничего, у нее было 9 очков, а у оставшихся четырех команд — по 6. Все должны были решать личные встречи. Британцы играли с венграми, и им нужно было набрать 1 очко для возвращения в элиту. Хозяева турнира вели со счетом 2:0 в самом начале третьего периода и в таком случае выходили в элиту вместе с итальянцами. Но британцы за 10 минут до конца основного времени матча сократили разрыв в счете, а решающий гол забили за 15 секунд до конца основного времени. Перспективы Успешное выступление сборной Великобритании на чемпионате мира добавит интереса к хоккею в стране. На сегодняшний день сборная состоит не из натурализованных канадцев, а игроков с Британских островов. Помимо англичан в состав на мировое первенство попали четыре валлийца и один шотландец. А 19-летнего нападающего Лиама Кирка "Аризона" выбрала под общим 189-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В прошлом сезоне он играл за "Шеффилд", а этот год провел уже в юниорской лиге Онтарио и набрал 47 (26+21) очков в составе "Питерборо" в регулярном чемпионате, тем самым помог команде выйти в плей-офф. На чемпионате мира молодой хоккеист баллами за результативность не отметился. Сборная Великобритании является самой возрастной командой турнира, средний возраст хоккеистов составляет чуть более 29 лет. Помимо О'Коннора из полевых игроков в составе британцев выделялся Майк Хаммонд, который забросил четыре шайбы. Интересно, что в своем клубе, "Манчестере", 29-летний форвард проявляет себя больше как ассистент. В сезоне-2018/19 он забросил 18 шайб и отдал 57 голевых передач. На чемпионате мира Хаммонд ни разу не ассистировал партнерам.

Описание Роберт Фармер и лучший снайпер сборной Великобритании на чемпионате мира Майк Хаммонд © EPA-EFE/MARTIN DIVISEK