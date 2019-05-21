Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ со шведами

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с командой Швеции. Об этом во вторник журналистам сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

"Василевский сыграет со шведами", - сообщил Воробьев.

Шведы в понедельник обыграли команду Латвии со счетом 5:4 благодаря голу в пустые ворота, так как латвийцы сняли вратаря, поскольку им нужно было побеждать в основное время. При этом в случае потери очков шведами россияне становились бы победителями группы В. "Нужно за собой смотреть. Всем было понятно, что они [латвийцы] снимут вратаря, если будет счет ничейный, и мы кое-что отметили в этой игре", - добавил Воробьев.

Василевский защищал ворота сборной России в матчах против норвежцев (5:2), чехов (3:0), итальянцев (10:0) и латвийцев (3:1). Во встречах с командами Австрии (5:0) и Швейцарии (3:0) на последнем рубеже действовал Александр Георгиев.

Сборная России лидирует в группе B, набрав 18 очков после шести матчей, российская команда остается единственной командой на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (15 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), итальянцы (3) и австрийцы (1).