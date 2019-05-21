Поздняков уверен, что фехтование будет включено в программу Европейских игр - 2023

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Европейской федерации фехтования, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверен, что фехтование войдет в программу Европейских игр 2023 года. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

Фехтование входило в программу I Европейских игр в Баку 2015 года, тогда в турнире приняли участие 300 спортсменов. В программу Игр-2019 в Минске фехтование не вошло.

"Программа Европейских утверждается оргкомитетом турнира - он не счел возможным включить фехтование в программу предстоящих Игр, и это его право. Думаю, что на следующих Играх фехтование обязательно будет представлено", - сказал Поздняков.

Место проведения следующих Европейских игр будет определено на внеочередной генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, которая пройдет перед стартом Игр в Минске. По информации ТАСС, на право стать хозяином следующих Игр претендуют Казань и польский Краков.