Икона автоспорта. Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

20 мая на 71-м году жизни скончался один из величайших гонщиков в истории автоспорта — австриец Ники Лауда. Человек, который победил смерть на трассе и до последнего сопротивлялся ей за ее пределами. Гонщик, который не признавал никаких авторитетов и знал свою профессию на отлично. ТАСС рассказывает о непростом пути трехкратного чемпиона "Формулы-1".

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"В глубокой печали мы объявляем, что наш любимый Ники мирно уснул в понедельник, 20 мая 2019 года, находясь в окружении родных. Его уникальные достижения в спорте не останутся забытыми, — говорится в заявлении семьи Лауды. — Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания и стандартом для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы будем очень скучать по нему". Проблемы со здоровьем у Лауды начались в июле прошлого года, когда он был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп. Сначала заболевание переросло в тяжелую пневмонию, затем медикам стало очевидно, что легкие Лауды повреждены и не могут больше нормально функционировать. В начале августа того же года бывший спортсмен успешно перенес операцию по трансплантации легких. После этого состояние здоровья трехкратного чемпиона мира улучшилось, однако в начале года он снова был госпитализирован после перенесенного гриппа. Затем сообщалось, что у Лауды возникли проблемы с почками. О пессимистичных прогнозах никто не говорил, все ждали возвращения легендарного австрийца в паддок "Формулы-1", но этому в итоге не суждено было сбыться. Гонщик вопреки решению семьи Лауда родился 22 февраля 1949 года в Вене в достаточно обеспеченной семье, которая заработала свое состояние на производстве бумаги. Семейный бизнес никогда не привлекал Лауду, он не хотел продолжать это дело, чем вызывал недовольство родственников. Куда больше австрийца интересовали автомобили и все, что с ними связано. Уже в юные годы он мог дать фору опытным водителям. Однако семья не воспринимала всерьез интерес сына и никак не поддерживала его, поэтому Лауде пришлось самому искать средства для выступления в гонках. Лауда впервые принял участие в соревнованиях в 1968 году, заняв второе место в подъеме в гору. Затем последовали не слишком удачные выступления в нескольких младших европейских гоночных сериях. После этого Лауда решил пойти на отчаянный шаг — благодаря деловой репутации своей семьи он взял в банке большой кредит и купил себе место в "Формуле-2" в команде March. После успешных выступлений его замечает владелец команды Робин Херд и приглашает принять участие в сезоне "Формулы-1" 1972 года. Полноценный дебют в "Формуле-1" (первую гонку он провел в сезоне-1971 — прим. ТАСС) получился неудачным: в 12 гонках он не смог набрать ни одного очка, а лучшим финишем было седьмое место. Но это было связано во многом со слабой машиной команды. Австриец же рук не опустил и взял еще один кредит для того, чтобы купить себе место в команде BRM на сезон-1973. Но вновь Лауда оказался в коллективе не в самый лучший момент — команда испытывала серьезные проблемы с надежностью болида, в результате чего больше половины гонок для Лауды завершились сходом, а по итогам чемпионата он набрал лишь два очка. Тем не менее он смог обратить на себя внимание со стороны "Феррари", с которой связаны основные успехи австрийца.

Описание Ники Лауда на этапе "Формулы-1" в Аргентине, 1975 год © AP Photo/E. Di Baia

Страшная авария В 1974 году Лауда одержал первую из 26 побед в "Формуле-1", а по итогам чемпионата стал четвертым. Но главное, что контракт с "Феррари" помог ему закрыть все кредиты и рассчитаться с долгами, теперь он мог полностью сконцентрироваться на гонках. И результат не заставил себя ждать. В 1975 году Лауда становится чемпионом (пять побед в сезоне) и приносит "Феррари" Кубок конструкторов. Не менее удачно для него начался и следующий сезон — в первых шести гонках он одержал четыре победы и еще дважды финишировал вторым. Казалось, второй титул у него в кармане, но затем был Гран-при Германии...

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Перед заездом Лауда предложил пилотам отменить гонку из-за плохих погодных условий, но не получил поддержки в этом вопросе. Лауда, как и его единственный конкурент в борьбе за титул Джеймс Хант, стартовали на дождевой резине, но уже после первого круга заехали в боксы для ее замены на "слики". Механики Ханта быстро обслужили своего пилота, тогда как в "Феррари" произошла заминка, в результате которой Лауда потерял несколько позиций. Пытаясь догнать своего главного соперника, на втором круге Лауда потерял управление и врезался в отбойник, его машина вспыхнула и вылетела на трассу. Идущий позади Брет Ланджер на высокой скорости врезался в горящий болид Лауды. Ланджер смог быстро выбраться из машины, тогда как австриец оказался зажат в кокпите. При помощи других гонщиков и маршалов Лауду удалось вытащить из машины, но не с первого раза. После этого гонщика "Феррари" вертолетом доставили в госпиталь, где ему диагностировали обширные ожоги головы и запястий, перелом ребер, но самым страшным было то, что он надышался токсичными парами горения. В больнице он впал в кому, врачи давали неутешительные прогнозы. "Когда я очнулся в больнице, я услышал, как врачи говорили: "Если мы дадим ему кислород, он умрет". Хм, любопытно, я умру. Потом только какие-то обрывки, хорошо запомнил я только этот момент", — вспоминал Лауда в интервью американскому журналисту Грэму Бесингеру в 2017 году. Но он не только выжил, но и вернулся в гонки спустя шесть недель. Перед аварией у австрийца было достаточное преимущество над Хантом, и несмотря на то, что ему пришлось пропустить несколько этапов, до последней гонки он сохранял шансы на победу в чемпионате. Однако на заключительном Гран-при, который проходил в тяжелых погодных условиях, Лауда принял решение сойти с дистанции, а Хант финишировал на нужном для завоевания титула месте. В 2013 году про это противостояние был снят фильм "Гонка" с Даниэлем Брюлем в роли Лауды.

Описание Даниэль Брюль и Ники Лауда на премьере фильма "Гонка", 2013 год © EPA/HANS PUNZ

Пауза и возвращение После гонки Хант назвал поступок Лауды подвигом, а вот в Италии некоторые назвали его трусом. "Феррари" также стала задумываться о том, чтобы заменить австрийца. В 1977 году у Лауды не было громких побед, но выступал он очень стабильно. Испорченные отношения между "Феррари" и Лаудой дали о себе знать, и вскоре он объявил, что покинет команду по окончании сезона. Более того, австриец отказался от участия в последних двух гонках сезона после того, как "Феррари" пригласила в команду никому не известного тогда Жиля Вильнёва. Но даже это не помешало Лауде завоевать второй чемпионский титул. В сезонах 1978 и 1979 годов Лауда выступал за команду "Брэбем", владельцем которой в то время был Берни Экклстоун. Значительных результатов в этих сезонах он добиться не смог и объявил о завершении карьеры. После этого Лауда основал свою авиакомпанию, однако бизнес шел не слишком успешно, и австриец стал задумываться о возвращении в "королевские гонки".

Описание Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и Ники Лауда © AP Photo/Silvia Izquierdo