Финал чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России пройдет в Казани

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 1600 человек из 55 регионов страны примут участие в финале чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АССК России.

Соревнования пройдут в Казани с 29 мая по 2 июня в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта "Наш выбор - спорт!". Финалисты в течение трех дней будут соревноваться в пяти основных дисциплинах: футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис и шахматы, а также в промо-турнирах по гребле-индор и русской лапте. В учебном сезоне 2018/19 отбор в финал чемпионата прошел в 212 российских вузах и 53 средних профессиональных учебных заведениях, участие в нем приняли порядка 37 000 человек.

Помимо финала чемпионата, 16 студенческих спортивных клубов поборются за право представлять этой осенью западную конференцию на финале первого клубного турнира АССК России "Восток vs Запад" в Москве. На встречу в столицу с четырьмя сильнейшими командами восточной конференции поедут команды, набравшие наибольшее количество очков в кроссфите, волейболе, русском силомере, бадминтоне и перетягивании каната.

Будущие лидеры и профессионалы

В рамках фестиваля пройдет финальный этап образовательного проекта "АССК.pro". На протяжении двух месяцев около тысячи студентов со всей страны обучались в режиме онлайн спортивному менеджменту, маркетингу, организации мероприятий и PR у лучших отраслевых специалистов федерального уровня. Путевку в Казань получили 130 участников проекта, на фестивале они будут работать в сферах согласно полученным компетенциям, а за каждой группой будет закреплен наставник-профессионал.

"Для нас важно, чтобы лидеры и активисты студенческих спортивных клубов, состоящих в ассоциации, развивались как профессионалы, это одна из приоритетных задач. Именно они работают на местах: в регионах студенты сами создают и проводят мероприятия, привлекают к ним ровесников - и как спортсменов, и в роли болельщиков. Чем выше компетенции студенческих спортивных менеджеров, тем качественнее и интереснее будут события, которые они организуют, а значит, и молодежи, которая вовлечена в спорт, любит его, будет больше. Кроме того, для активистов и лидеров студенческих спортклубов - это еще один путь к развитию, возможности найти свое место в спортивной среде", - заявил председатель АССК России Вячеслав Морозов.

Планируется, что фестиваль посетит министр спорта РФ Павел Колобков, руководство Республики Татарстан, а также прославленные российские спортсмены.

Чемпионат АССК России - традиционное состязание для студентов, занимающихся спортом на любительском уровне. Атлеты соревнуются в пяти самых популярных и доступных в рамках инфраструктуры большинства учебных заведений видах спорта: в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе и шахматах. Главная цель чемпионата - привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно большее количество обучающихся, вне зависимости от наличия у них спортивных достижений в прошлом.

АССК России была создана в 2013 году. Она является официальной общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.