Тренер сборной России: на турнир "Московская сабля" приехали сильнейшие фехтовальщики

"Приехали сильнейшие. Например, корейцы, непонятно, как они это делают, но у них выпады на полдорожки, пятиметровые, сверхдлинные атаки, защищаться неудобно, - отметил Мамедов. - В свое время мы против кубинских рапиристов фехтовали, и наш тренер Марк Мидлер учил нас неправильно делать шаг вперед. Сейчас похожая ситуация - надо как-то по-другому защищаться".

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Участниками турнира "Московская сабля" станут сильнейшие в мире фехтовальщики. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник заявил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

"Сильнейшие команды Италии, Венгрии. Сборные привезли сюда лучших своих представителей. Кто-то не сможет попасть на Олимпиаду через командные соревнования, для европейских команд этот отбор очень сложен из-за высокой конкуренции, поэтому сейчас в России собрались лучшие саблисты", - добавил тренер.

Мамедов отметил, что российские фехтовальщики проводят совместный сбор с иностранными спортсменами.

"Около 100 спортсменов из других стран приехали к нам на совместный сбор. Это фехтовальщики из Египта, Канады, Узбекистана, Южной Кореи, США, Греции. Такие сборы очень полезны, на тренировках можно попробовать новые приемы против сильных спортсменов. Мы их пригласили и некоторым даже оплатили проживание в России", - рассказал Мамедов.

В турнире примут участие лучшие российские фехтовальщики

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов сообщил, что в турнире примут участие лучшие российские фехтовальщики и резервисты сборной.

"План на турнир - завоевать как можно больше медалей, но не будем загадывать, как все сложится на дорожке. Очень серьезная конкуренция, будем надеяться, что наши лидеры покажут хорошее фехтовании и добьются высоких результатов, - отметил Михайлов. - Мы на правах хозяев выставили на турнир 20 мужчин и 20 девушек. Участвовать будет практически весь наш бомонд и резерв, так что увидите всех саблистов нашей сборной".

"Московская сабля" пройдет с 24 по 26 мая в спортивном комплексе "ЦСКА-Арена".