{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: футболист Эриксен станет игроком "Реала" сразу после финала Лиги чемпионов

Решающий матч турнира пройдет 1 июня, в нем сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэи"

ТАСС, 21 мая. Датский футболист английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен будет представлен в качестве футболиста испанского "Реала" после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский телеканал MegaTDT.

В финале Лиги чемпионов сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

По информации источника, 27-летний полузащитник согласовал контракт с "Реалом".

Эриксен перешел в "Тоттенхэм" клуб из голландского "Аякса" в августе 2013 года, за это время он провел в составе "Тоттенхэма" 276 матчей во всех турнирах, забив 66 голов и отдав 86 результативных передач. В составе сборной Дании на счету спортсмена 87 матчей и 26 голов.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

КХЛ
"Сочи" обменял в СКА голкипера молодежной сборной России по хоккею Кочеткова
Подробности соглашения не уточняются
Читать полностью