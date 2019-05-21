СМИ: футболист Эриксен станет игроком "Реала" сразу после финала Лиги чемпионов

ТАСС, 21 мая. Датский футболист английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен будет представлен в качестве футболиста испанского "Реала" после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский телеканал MegaTDT.

В финале Лиги чемпионов сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

По информации источника, 27-летний полузащитник согласовал контракт с "Реалом".

Эриксен перешел в "Тоттенхэм" клуб из голландского "Аякса" в августе 2013 года, за это время он провел в составе "Тоттенхэма" 276 матчей во всех турнирах, забив 66 голов и отдав 86 результативных передач. В составе сборной Дании на счету спортсмена 87 матчей и 26 голов.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".