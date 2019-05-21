Российский шахматист Дубов: Накамура не имел шансов на победу, но сумел сыграть вничью

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американец Хикару Накамура не имел шансов победить в ответной партии на московском этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), но сумел свести партию к ничьей. Об этом заявил журналистам во вторник его соперник - россиянин Даниил Дубов, игравший белыми фигурами.

Во второй партии второго раунда Накамура и Дубов не смогли выявить победителя, первую партию гроссмейстеры также завершили вничью и 22 мая сыграют тай-брейк. Гран-при - 2019 проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В декабре 2018 года Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

"Сценарий был для меня благоприятный, у соперника абсолютно не было шансов на выигрыш, - сказал Дубов. - Приходилось вести тяжелую защиту, но, видимо, я где-то выпустил: подготовка была хорошая, сценарий партии был хороший, а результат не очень. Тай-брейки - это всегда 50 на 50, я никогда никого не боялся в тай-брейках. Нужно поспать хорошо, поесть хорошо, молиться, чтоб дебют сложился - по большому счету, многое зависит от везения и околошахматных факторов".

Ранее 23-летний шахматист сетовал на небольшое недомогание.

"В выходной день я гулял, было жарко, но без солнца и ветерок. Возможно, я где-то ошибся, но ничего страшного, восстановимся",- добавил он.

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.