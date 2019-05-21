Шахматист Свидлер недоволен тем, как провел первую партию против Войташека

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Петр Свидлер считает, что должен был провести первую партию против поялка Радослава Войташека иначе. Об этом он рассказал журналистам после завершения борьбы на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Москве.

Во второй партии второго раунда Свидлер уступил Войташеку и завершил выступление на турнире. В понедельник в очной встрече шахматисты сыграли вничью.

"Сегодня были более затяжные партии, чем вчера, потому что так сложились дебюты. По вчерашней партии только ко мне вопрос, почему она не продолжилась дальше, к тому моменту мне уже не нравилась моя позиция, до этого она была более перспективная, но я ее испортил. Сегодня же были более боевые дебюты. Я привык к такому формату, не первый день на этой работе", - сказал Свидлер.

"Разумеется, продолжу следить за остальными партиями, но поеду домой, буду поддерживать заочно. Но это индивидуальный турнир, все играют за себя, хотя, понятно, что в известной степени мы представляем свою страну. Сейчас предстоит небольшой отдых, круговой турнир в Израиле и второй этап Гран-при", - добавил шахматист.

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.