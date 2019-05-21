Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с командой Швеции на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Швеции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

По сравнению с предыдущим матчем - против команды Латвии (3:1), тренерский штаб произвел одно изменение, место в воротах займет Андрей Василевский, а Александр Георгиев будет запасным голкипером.

Состав выглядит следующим образом: вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев; Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин, Александр Барабанов.

Матч Россия - Швеция пройдет в Братиславе во вторник, начало - 21:15 мск.