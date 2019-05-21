Шахматист Со: элемент удачи на тай-брейке присутствует только в блице

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Элемент удачи в шахматных тай-брейках присутствует лишь на стадии блица. Такое мнение ТАСС высказал американский гроссмейстер Уэсли Со.

Во второй партии второго раунда московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) Со сыграл вничью с россиянином Александром Грищуком, первая партия завершилась также вничью. Победителя гроссмейстеры выявят 22 мая на тай-брейке.

"Сегодня я имел на одну пешку больше, чем у Грищука, из-за его ошибки, но абсолютно ничего не добился в дебюте. К тай-брейку отношусь нормально, лишь в блице присутствует серьезный элемент удачи, в рапиде же дается достаточное количество времени на разработку стратегии", - сказал Со.

Гран-при - 2019 проходит по олимпийской системе - каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк. Если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка, шахматистам предстоит сыграть две партии в рапид (25 минут + 10 секунд продления на ход), в случае невыявления победителя - снова две партии в рапид, но с ограничением в 10 минут. При равном счете игрокам предстоит сыграть две партии в блиц (пять минут + три секунды продления на ход), после чего шахматисты окончательно смогут выявить лучшего лишь в армагеддоне (пять минут белым и четыре минуты черным, с добавлением трех секунд на ход каждому игроку начиная с 61-го хода).

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.