СМИ: Абрамович выплатил €102 млн в качестве компенсации уволенным тренерам "Челси"

ТАСС, 21 мая. Суд обязал английский футбольный клуб "Челси" выплатить компенсацию бывшему главному тренеру команды итальянцу Антонио Конте компенсацию за досрочный разрыв контракта в размере €10 млн. Об этом в понедельник сообщило британское издание Times.

По мнению 49-летнего итальянского специалиста, "Челси" принял решение расстаться с ним слишком поздно, и тренеру не удалось найти новую работу на следующий сезон. В связи с этим итальянец обратился в суд и потребует взыскать с "Челси" компенсацию за последний год контракта в размере €10 млн. В марте арбитражный трибунал рассмотрел дело в закрытом режиме, суд проинформировал обе стороны о принятом решении. Отмечается, что лондонский клуб не планирует обжаловать судебный вердикт.

Таким образом, по информации источника, владелец "Челси" Роман Абрамович выплатил более €102 млн в качестве компенсации уволенным тренерам команды. Конте стал восьмым наставником, с которым "Челси" досрочно разорвал контракт. Ранее лондонский клуб выплачивал компенсацию Клаудио Раньери (€6 млн), Жозе Моуриньо (общая сумма за два периода работы - €34 млн), Аврааму Гранту (€6 млн), Луису Фелипе Сколари (€14 млн), Карло Анчелотти (€7 млн), Андре Виллаш-Боашу (€13 млн) и Роберто Ди Маттео (€12 млн).

Конте возглавлял "Челси" с августа 2016 года, в сезоне-2017/18 лондонский клуб занял пятое место в национальном чемпионате, набрав 70 очков в 38 встречах, и не смог пробиться в Лигу чемпионов. Вместе с английской командой итальянский специалист стал чемпионом Англии (2016/17) и обладателем Кубка страны (2017/18). Ранее он работал в "Сиене", "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Ювентусе", а также в сборной Италии.