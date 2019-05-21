Канадские хоккеисты обыграли американцев и заняли первое место в группе А на ЧМ

КОШИЦЕ /Словакия/, 22 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады победили команду США со счетом 3:0 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу в Кошице посетили 7440 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (2-я минута), Кайл Туррис (9) и Джаред Макканн (36). На 30-й минуте матча дисциплинарным штрафом был наказан Энтони Манта за опасный удар соперника в голову. Также по ходу игры после попадания шайбы в паховую область повреждение получил американский нападающий Дилан Ларкин, который не смог продолжить встречу.
Вратарь сборной Канады Картер Харт, отыгравший предыдущий матч с датчанами (5:0), остался в запасе, его заменил голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей. У американцев ворота защищал Кори Шнайдер. Одним из линейных арбитров, обслуживавших матч, был россиянин Дмитрий Шишло.
Сборные Канады и США ранее гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира. Канадцы заняли первое место в группе А, набрав 18 очков, единственное поражение команда потерпела в стартовом матче турнира, уступив финнам (1:3). Далее идут сборные Финляндии (16), Германии (15), США (14), Словакии (11), Дании (6). В активе команд Великобритании и Франции по два очка, но британские хоккеисты опередили французов по результату личной встречи.
В четвертьфинале сборная Канады встретится со швейцарцами в Кошице, американцы сыграют с командой России в Братиславе, обе встречи пройдут 23 мая. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Канада
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|36-11
|18
|2
|Финляндия
|7
|5
|0
|0
|0
|1
|1
|22-11
|16
|3
|Германия
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|18-18
|15
|4
|США
|7
|4
|1
|0
|0
|0
|2
|27-15
|14
|5
|Словакия
|7
|3
|0
|1
|0
|0
|3
|28-19
|11
|6
|Дания
|7
|1
|0
|1
|1
|0
|4
|18-23
|6
|7
|Великобритания
|7
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|9-41
|2
|8
|Франция
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|14-34
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|36-7
|21
|2
|Чехия
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|39-14
|18
|3
|Швеция
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|41-21
|15
|4
|Швейцария
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|27-14
|12
|5
|Латвия
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|9
|6
|Норвегия
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|19-33
|6
|7
|Италия
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|6
|5-48
|2
|8
|Австрия
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|9-40
|1