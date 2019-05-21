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Канадские хоккеисты обыграли американцев и заняли первое место в группе А на ЧМ

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу канадцев
Хоккеисты сборной Канады EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Хоккеисты сборной Канады
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 22 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады победили команду США со счетом 3:0 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу в Кошице посетили 7440 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (2-я минута), Кайл Туррис (9) и Джаред Макканн (36). На 30-й минуте матча дисциплинарным штрафом был наказан Энтони Манта за опасный удар соперника в голову. Также по ходу игры после попадания шайбы в паховую область повреждение получил американский нападающий Дилан Ларкин, который не смог продолжить встречу.

Вратарь сборной Канады Картер Харт, отыгравший предыдущий матч с датчанами (5:0), остался в запасе, его заменил голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей. У американцев ворота защищал Кори Шнайдер. Одним из линейных арбитров, обслуживавших матч, был россиянин Дмитрий Шишло.

Сборные Канады и США ранее гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира. Канадцы заняли первое место в группе А, набрав 18 очков, единственное поражение команда потерпела в стартовом матче турнира, уступив финнам (1:3). Далее идут сборные Финляндии (16), Германии (15), США (14), Словакии (11), Дании (6). В активе команд Великобритании и Франции по два очка, но британские хоккеисты опередили французов по результату личной встречи.

В четвертьфинале сборная Канады встретится со швейцарцами в Кошице, американцы сыграют с командой России в Братиславе, обе встречи пройдут 23 мая. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Канада760000136-1118
2Финляндия750001122-1116
3Германия750000218-1815
4США741000227-1514
5Словакия730100328-1911
6Дания710110418-236
7Великобритания70100069-412
8Франция700002514-342
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия770000036-721
2Чехия760000139-1418
3Швеция750000241-2115
4Швейцария740000327-1412
5Латвия730000421-209
6Норвегия720000519-336
7Италия70010065-482
8Австрия70001069-401
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