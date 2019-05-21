Бывший хоккеист ЦСКА и "Детройта" Константинов включен в Зал славы штата Мичиган

Константинов выступал за "Детройт" в период с 1991 по 1997 год. В составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли сезона-1996/97, тогда в финале команда обыграла "Филадельфию" в серии до четырех побед со счетом 4-0. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Константинов провел 446 матчей, в которых набрал 175 (47 голов + 128 результативных передач) очков. Защитник завершил спортивную карьеру в 1997 году, когда попал в автомобильную аварию.

Через шесть дней после завоевания Кубка Стэнли Константинов вместе с Вячеславом Фетисовым и клубным массажистом Сергеем Мнацакановым возвращались на арендованном лимузине с празднования победы. Водитель, которого звали Ричард Гнайда, не справился с управлением и машина врезалась в дерево. Фетисов и Гнайда получили легкие травмы, а Константинов и Мнацаканов несколько недель провели в коме. После восстановления защитник оказался прикован к инвалидному креслу, травмы головы привели к нарушениям речи и памяти.

Как выяснилось позже, Гнайда не имел водительского удостоверения, так как оно было приостановлено из-за неоднократного вождения в нетрезвом виде. Также сообщалось, что во время поездки он находился под воздействием наркотиков.

Константинов выступал в составе "Детройта" под 16-м номером, который официально не вывели из обращения в команде, однако до сих пор ни один игрок не использует его в знак уважения к защитнику. Такие хоккеисты, как Пэт Вербик и Бретт Халл, всю карьеру в других клубах проводившие под 16-м номером, при переходе в "Детройт" выбирали другой. Известно, что табличка с именем Константинова по-прежнему висит в раздевалке команды, несмотря на то, что его место остается пустым.

До "Детройта" Константинов выступал за ЦСКА с 1984 года, в составе которого стал пятикратным чемпионом СССР. Также он является трехкратным чемпионом мира. В "Детройте" защитник играл в так называемой русской пятерке вместе с Фетисовым, Вячеславом Козловым, Игорем Ларионовым и Сергеем Федоровым.