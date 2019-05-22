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НБА

"Торонто" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Милуоки"

Четвертая встреча противостояния завершилась со счетом 120:102
Дэнни Грин и Никола Миротич AP Photo/Morry Gash
Описание
Дэнни Грин и Никола Миротич
© AP Photo/Morry Gash

ТАСС, 22 мая. "Торонто" дома обыграл "Милуоки" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 120:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Торонто" Кайл Лоури. В его активе 25 очков, пять подборов и шесть передач. Дабл-дабл оформил форвард хозяев Серж Ибака - 17 очков и 13 подборов.

В составе "Милуоки" лучшим по результативности стал легкий форвард Крис Миддлтон, набравший 30 очков. К ним он добавил шесть подборов и семь передач. Дабл-дабл себе в актив записал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо (25 очков + 10 подборов).

Счет в серии стал равный - 2-2. Следующая встреча пройдет в ночь на 24 мая в Милуоки.

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