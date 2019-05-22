Колобков: субсидии ведущим спортшколам России составят около 775 млн рублей ежегодно

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Для оказания адресной поддержки спортшколам России, стабильно готовящим резерв национальных команд, ежегодно будет выделяться 775 миллионов рублей. Об этом в среду во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"Мы оказываем адресную финансовую поддержку - спортшколы, стабильно готовящие резерв, получают субсидию, в 2019-2021 годах она составит 775 миллионов рублей ежегодно, - сказал Колобков. - Начиная с 2011 года мы отдельно поддерживаем и учреждения по адаптивной физической культуре и спорту. До 2020 года дополнительно предусмотрено финансирование 228 миллионов рублей".

Колобков подчеркнул, что подготовка резерва остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. Она ведется Минспортом России с момента утверждения в 2009 году Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.

"Темы совершенствования подготовки спортрезерва и вовлечения населения в спорт в 2018 году вошли в майский указ президента, это стало основой для старта федерального проекта "Спорт - норма жизни" по направлениям "Массовый спорт" и "Подготовка спортивного резерва", который вошел в национальный проект "Демография", - подчеркнул министр спорта.