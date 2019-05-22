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Чемпионат мира по хоккею-2019

Колобков: Россия идет пятой в неофициальном общекомандном зачете зимних чемпионатов мира

Сезон завершится 26 мая, когда состоится финал чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены на данный момент занимают пятое место неофициального общекомандного медального зачета зимних чемпионатов мира. Об этом в среду во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"На данный момент мы находимся на пятом месте неофициального общекомандного медального зачета зимних чемпионатов мира, вперед сборные Норвегии, Германии, Нидерландов и США. Сезон завершится 26 мая, когда станет известен победитель чемпионата мира по хоккею - за успехами нашей сборной сейчас наблюдает вся страна", - отметил Колобков.

Сборная России по хоккею заняла первое место в группе B на чемпионате мира, который проходит в Словакии. В 1/4 финала россияне встретятся с командой США 23 мая.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичЧемпионат мира по хоккею-2019
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