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Биатлонист Бабиков избежал операции на травмированном плече

По причине травмы чемпион мира - 2017 пропускает первый сбор национальной команды

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков не стал делать операцию на травмированном плече. Об этом журналистам в среду сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Бабиков практически весь прошлый сезон провел в резерве сборной России, выиграв общий зачет второго по значимости турнира - Кубка IBU.

"У Бабикова проблемы с плечом, был вариант провести операцию, но в итоге делать ее не стали. Сейчас он проходил реабилитационный курс. Посмотрим", - сказал Драчев.

По причине травмы 27-летний Бабиков пропускает первый предсезонный сбор национальной команды, который начался 14 мая в Алтайском крае.

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