Колобков: российским хоккеистам еще есть куда совершенствоваться на чемпионате мира

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. В игре сборной России по хоккею на чемпионате мира есть много положительных моментов, но игра со шведами показала, что ей еще есть куда совершенствоваться. Об этом в среду журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник российские хоккеисты со счетом 7:4 обыграли сборную Швеции и с семью победами в семи матчах вышли в четвертьфинал мирового первенства с первого места из группы B. Третий период игры завершился в пользу сборной Швеции со счетом 3:1.

"Закончился только предварительный этап, плей-офф - это другой уровень ответственности. В нашей игре есть много положительных моментов, есть где совершенствоваться, третий период матча со шведами говорит об этом. У нас сильные игроки", - заявил Колобков.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США 23 мая.