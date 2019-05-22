Строительство горнолыжного комплекса под Смоленском планируют начать в 2021 году

СМОЛЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Администрация Смоленской области планирует в 2021 году приступить к реализации проекта по строительству горнолыжного комплекса "Валутино", который ранее был поддержан в Министерстве спорта РФ. Об этом в среду журналистам сообщил губернатор Алексей Островский на встрече по вопросам инвестиционного развития региона, организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ).

"Администрация региона совместно с академией физкультуры, спорта и туризма - федерального учреждения, которое базируется в Смоленске, - должны подготовить проектно-сметную документацию для реализации этого проекта. После этого совместно с министром спорта РФ мы будем обращаться в правительство за поддержкой для выделения федерального финансирования. Мы будем стремиться к тому, чтобы сделать проектно-сметную документацию в течение 2019 года, в 2020 году - обратиться в правительство РФ по поводу финансирования, с 2021 года - получить финансирование для практической реализации проекта", - сказал Островский.

По словам главы региона, комплекс будет учебно-тренировочной базой для Академии физкультуры, спорта и туризма, что позволит открыть кафедры по новым специальностям. "Но вторично, безусловно, комплекс станет туристической жемчужиной Смоленской области, он будет привлекать людей, увлекающихся разными видами лыжного спорта. Рельеф местности таков, что возможность в этом местности больше, чем у подмосковных горнолыжных комплексов, а также белорусских. Уверен, что в случае создания этого комплекса, к нам будут приезжать люди из соседних регионов, Москвы, Московской области, потенциал у комплекса очень большой", - отметил Островский.

Как сообщалось, 15 мая на встрече губернатора Алексея Островского и министра спорта РФ Павла Колобкова проект горнолыжного комплекса получил поддержу. Планируется, что общая площадь территории для его создания составит около 87,6 га, при этом есть возможность ее увеличения до 130 га. Площадка находится в Смоленском районе, в семи километрах от областного центра и в пяти километрах от федеральной дороги М-1 "Беларусь". Склоны позволяют сделать лыжные трассы различного уровня сложности.