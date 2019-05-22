Колобков: все регионы России подключены к проекту "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Все российские регионы участвуют в федеральном проекте "Спорт - норма жизни". Об этом в среду журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"К проекту "Спорт - норма жизни" подключены все регионы, со всеми заключены соглашения, все подтвердили выполнение целевых показателей по годам. У нас около 300 точек исполнения. Мы идем в плановом режиме, еще многое предстоит сделать. Этот проект направлен на улучшение качества жизни", - сообщил Колобков.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.