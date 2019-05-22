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Чемпионат мира по хоккею-2019

Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с командой США

Встреча пройдет 23 мая и начнется в 17:15 мск
Андрей Василевский Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Василевский
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой США. Об этом в среду журналистам сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

Встреча состоится в четверг, начало - 17:15 мск.

"Василевский сыграет с американцами", - сообщил Воробьев.

Матчи с участием сборной США в группе А посещали представители скаутской службы сборной России. "Сегодня будем смотреть игры американцев, разбирать их и потом ребятам все покажем. Это хороший соперник, но нам надо показывать свою игру", - отметил тренер.

Воробьев рассказал про предстоящего соперника. "У них парень с 88-м номером (капитан команды Патрик Кейн - прим. ТАСС) неплохой. [Джек] Айкел, есть ребята, которые очень мастеровитые и много в хоккее видели. Нас интересует спортивная часть в этом противостоянии, мы в политику не вмешиваемся", - подчеркнул он.

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